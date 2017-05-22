NASA нашло космическое тело, пригодное для жизни

«Космический зонд «Кассини» совершает путешествие между кольцами Сатурна перед тем как сгореть в его атмосфере. Ранее ни один аппарат не приближался настолько близко к Сатурну и его спутникам», — сообщает RG.RU.
Спутник Энцелад является шестым по величине спутником Сатурна и достаточно молодым. Ученые и раньше предполагали, что условия на нем весьма благоприятны для жизни.
Недавно на Энцеладе был найден подземный вулкан, поэтому существует большая вероятность, что подо льдом на его поверхности может находиться океан в жидком состоянии. Если жизнь пока и не зародилась, то это представляется вполне возможным.
Кроме того, поверхность Энцелада нагревается неравномерно, что может свидетельствовать о внутреннем источнике тепла.