NASA нашло космическое тело, пригодное для жизни

Исследователи космоса из агентства NASA сообщили, что спутник Сатурна Энцелад может быть пригоден для жизни и, возможно, заселен микроорганизмами.

«Космический зонд «Кассини» совершает путешествие между кольцами Сатурна перед тем как сгореть в его атмосфере. Ранее ни один аппарат не приближался настолько близко к Сатурну и его спутникам», — сообщает RG.RU.

Спутник Энцелад является шестым по величине спутником Сатурна и достаточно молодым. Ученые и раньше предполагали, что условия на нем весьма благоприятны для жизни.

Недавно на Энцеладе был найден подземный вулкан, поэтому существует большая вероятность, что подо льдом на его поверхности может находиться океан в жидком состоянии. Если жизнь пока и не зародилась, то это представляется вполне возможным.

Кроме того, поверхность Энцелада нагревается неравномерно, что может свидетельствовать о внутреннем источнике тепла.