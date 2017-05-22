В Пензенской области выясняют причины всплеска заболеваемости гепатитом А

В редакцию ИА «Пенза-Пресс» обратились обеспокоенные горожане, по их словам, в Пензенской области резко выросла заболеваемость гепатитом А и речь идет едва ли не об эпидемии. Ситуацию прокомментировала пресс-секретарь регионального управления Роспотребнадзора Вера Быкова.

«В этом году действительно достаточно высокая заболеваемость гепатитом А. Если в 2016 году было 30 случаев, то за четыре месяца 2017-го их уже 38, но речь не идет о чрезвычайной ситуации. Причины роста заболеваемости выясняются, точно пока сказать нельзя — связано это с водой или инфекция передается с пищей», — сообщила собеседница информагентства.

По данным пресс-службы управления, случаи инфицирования зарегистрированы в Пензе, Пензенском, Сердобском, Бессоновском, Каменском, Нижнеломовском, Белинском и Спасском районах. Чаще всего заболевают люди среднего возраста.

В связи с ростом заболеваемости гепатитом А управление Роспотребнадзора опубликовало памятку о том, что нужно делать, чтобы снизить риск заражения:

— соблюдать требования личной гигиены, при этом особое значение имеет мытье рук с мылом;

— употреблять эпидемиологически безопасную питьевую воду из гарантированных водоисточников;

— соблюдать санитарно-гигиенических требования при работе предприятий пищевой промышленности, общественного питания, торговли пищевыми продуктами;

— соблюдать требования санитарных правил и дезинфекционного режима в детских организациях;

— выявлять и изолировать источники инфекции среди населения;

— проводить комплекс мероприятий в очаге гепатита А.

Более подробную информацию можно получить на сайте управления Роспотребнадзора по Пензенской области.