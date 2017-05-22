Пензенцы получили перерасчет почти на полтора миллиона рублей

Сотрудники Госжилстройтехинспекции Пензенской области провели внеплановую проверку и выявили нарушения.

Ряд управляющих компаний города Пензы в январе текущего года при начислении платы за коммунальные ресурсы использовал документально неподтвержденную площадь общего имущества многоквартирного дома.

Сейчас произведен перерасчет платы жителям 22 многоквартирных домов за коммунальные ресурсы, который отражен в платежных документах за апрель 2017 года.

«В платежных документах за апрель 2017 года применяется плата, исходя из актуальной площади мест общего пользования, а также площади помещений общего имущества согласно техническому паспорту», — сообщает пресс-служба Госжилстройтехинспекции Пензенской области.