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Пензенцы получили перерасчет почти на полтора миллиона рублей

22 мая в 18:10 242 просмотра

Величина возвращенных жителям Пензы денежных средств составила 1 447 158 рублей.

Сотрудники Госжилстройтехинспекции Пензенской области провели внеплановую проверку и выявили нарушения.

Ряд управляющих компаний города Пензы в январе текущего года при начислении платы за коммунальные ресурсы использовал документально неподтвержденную площадь общего имущества многоквартирного дома.

Сейчас произведен перерасчет платы жителям 22 многоквартирных домов за коммунальные ресурсы, который отражен в платежных документах за апрель 2017 года.

«В платежных документах за апрель 2017 года применяется плата, исходя из актуальной площади мест общего пользования, а также площади помещений общего имущества согласно техническому паспорту», — сообщает пресс-служба Госжилстройтехинспекции Пензенской области.


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