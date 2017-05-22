В Пензе откроют еще один приют для бездомных животных (видео)

В Пензе появится еще один приют для бездомных животных. С инициативой его открытия выступила общественная организация защиты животных «Вместе». На заседании комиссии Пензенской городской Думы стало известно о том, что в пользование организации планируется передать нежилое здание площадью почти 500 квадратных метров.

В пустующем здании бывшей городской бани в районе станции «Пенза-4» в скором времени закипит работа. Здесь планируют открыть центр помощи бездомным животным, сообщает телеканал «Экспресс».

«Основная цель нашей организации — это добиваться возможного строительства большого городского приюта животных на 300 мест. По этому поводу мы неоднократно обращались к городским и областным властям. Администрация города предложила нам начать с малого и взять в бессрочную аренду пустующее здание», — пояснила руководитель общественной организации защиты животных «Вместе» Марина Пермякова.

Сколько лет баня не используется по назначению, не помнят даже местные жители. Сейчас здание полностью отрезано от коммуникаций. Как признается Марина Пермякова, они еще не успели как следует осмотреть все помещения. До недавнего времени о планировке активисты организации могли судить лишь по эвакуационному плану, который нашли рядом с пустующим строением.

Следы мародеров снаружи не так заметны, как внутри. Повсюду — разбитое стекло и плитка, с потолка и стен свисают металлические конструкции. В некоторых местах виднеется плесень. После осмотра помещений становится ясно, что здание требует колоссальных вложений. Но зоозащитники унывать не привыкли и уже планируют будущий ремонт.

В новом приюте, по предварительной оценке, смогут дать кров 120 бездомным кошкам и собакам. Это на 25% больше, чем в центре работы с животными «Питомец». Своим единомышленникам при проектировании помещений они советуют обратить внимание на то, каким образом за животными будет осуществляться ежедневный уход.

«Непосредственно перед открытием центра очень тщательно планировалось, как, что и где будет расположено. Особо главный акцент делался на дезинфекцию, чтобы помещения кварцевались, какими средствами они будут дезинфицироваться. Это достаточно сложно и трудно просчитать. Нам помогали ветеринары все делать», — рассказала сотрудник благотворительного фонда «Рука помощи бездомным животным» Ольга Горячева.

Окончательное решение о передаче пустующего здания общественной организации будет принято на сессии городской Думы. Пензенские зоозащитники надеются, что уже в начале июня они смогут получить ключи и приступить к ремонту.