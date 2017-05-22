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В Пензе сотрудники Росгвардии отработали профессиональные навыки (видео)

22 мая в 20:37 22 просмотра

В Пензе завершился полевой выход личного состава спецподразделений Росгвардии. В течение недели сотрудники ОМОНа и СОБРа управления Росгвардии по Пензенской области совершенствовали профессиональные навыки и отрабатывали действия в различных условиях оперативной обстановки.

Основное внимание уделили занятиям по тактико-специальной, огневой, топографической, инженерной и высотной подготовке. Завершился полевой выход комплексной тренировкой. Она проходила в условиях максимально приближенных к реальным.

Так, бойцы отряда мобильного особого назначения совместно с подразделениями вневедомственной охраны Росгвардии провели разведывательно-поисковые мероприятия в лесистой местности. В результате условный противник был обнаружен и обезврежен.

«Главная задача — это в составе двух подразделений организовать боевое слаживание, чтобы сотрудники элементарные системы связи отработали, системы управления, передачу и скорость информации, а главное — управляемость всем подразделением в составе приданных сил», — сказал командир ОМОН управления Росгвардии по Пензенской области Николай Рукашников.

Сотрудникам СОБРа предстояло задержать и обезвредить условную вооруженную группу, которая засела в доме. Обнаружив противника, его блокировали. После бойцы спецподразделения провели штурм здания, сообщает телеканал «Экспресс».


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