Белозерцев: Перинатальный центр готовят под монтаж медоборудования

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев принял участие в заседании федерального оперативного штаба по строительству перинатальных центров в Москве.

Ранее вопросы строительства перинатальных центров были рассмотрены на совещании у премьер-министра России Дмитрия Медведева, сообщает пресс-центр облправительства. На брифинге по его итогам министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова отметила, что Пензенская область относится к группе регионов, где центры будут сданы осенью.

«Три центра будут сданы в III квартале: в Пензенской, Псковской и Сахалинской областях. Там заканчивается монтаж оборудования и кое-какие технологические работы. В целом они будут готовы к сдаче в сентябре — начале октября», — сказала министр.

«На объекте сейчас идут внутренние чистовые отделочные работы, монтаж инженерного оборудования, пуско-наладка лифтов, завершается наружная отделка фасадов здания. Уже проложены и подключены к существующим сетям наружные инженерные коммуникации, завершается монтаж технологического оборудования в пищеблоке, введены в эксплуатацию газовая котельная и трансформаторные подстанции, смонтировано оборудование на станции медицинских газов, построен КПП, благоустройство и наружное освещение территории выполнено на 93%. Помещения центра готовятся под монтаж медицинского оборудования. Свои обязательства регион выполняет в полном объеме, график соблюдается», — сообщил Иван Белозерцев.

Для оснащения перинатального центра заключены договоры на поставку и монтаж более 1600 единиц медицинского оборудования.

Губернатор подчеркнул, что генеральному подрядчику необходимо обратить особое внимание на своевременность приобретения оборудования и его установку, а также проведение пуско-наладочных работ.