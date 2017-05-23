Вам будет интересно
Загрузка...
Наши новости
В России предложили обязать инициатора развода платить алименты
Кумиром миллионов детей стал Павел Прилучный
Саратовцы заняли первое место в российской студвесне
Ставку по ипотеке могут снизить до 6−7%
В Россию доставили мощи святого Николая Чудотворца
Шварценеггер подтвердил участие в съемках «Терминатора-6»
Названы самые популярные у молодежи автомобили
Сергей Пенкин попал в аварию в Москве
В России рекомендовали повысить пенсионный возраст
В Сочи предложили сумму курортного сбора с туристов

Мошенники придумали новый способ воровства с банковских карт

23 мая в 08:11 3376 просмотров
, обещающих легкий заработок в интернете. Об этом «Известиям» рассказали в компании «Яндекс».

" data-title="Мошенники придумали новый способ воровства с банковских карт — Пенза-пресс, рунет за день">

Кибермошенники придумали новую схему воровства к банковских карт — с помощью сайтов, обещающих легкий заработок в интернете. Об этом «Известиям» рассказали в компании «Яндекс».

Например, злоумышленники действуют через сайты с «беспроигрышными лотереями», а также через те, на которых просят поучаствовать в благотворительной акции. Также есть ресурсы, предлагающие вознаграждение за заполнение анкет, но с обещанной «зарплаты» соискателей просят заплатить налог с помощью банковской карты. На этапе ввода данных информация попадает в руки мошенников.

По оценкам «Яндекса», ущерб от действий кибермошенников составляет в месяц около 20 млн руб. В сутки на уловки злоумышленников попадает порядка 12 тысяч пользователей.


Социальные комментарии Cackle
Реклама на портале
8 (8412) 25-80-60

Новости Mediametrics