Мошенники придумали новый способ воровства с банковских карт

Кибермошенники придумали новую схему воровства к банковских карт — с помощью сайтов, обещающих легкий заработок в интернете. Об этом « Известиям » рассказали в компании «Яндекс».

Например, злоумышленники действуют через сайты с «беспроигрышными лотереями», а также через те, на которых просят поучаствовать в благотворительной акции. Также есть ресурсы, предлагающие вознаграждение за заполнение анкет, но с обещанной «зарплаты» соискателей просят заплатить налог с помощью банковской карты. На этапе ввода данных информация попадает в руки мошенников.

По оценкам «Яндекса», ущерб от действий кибермошенников составляет в месяц около 20 млн руб. В сутки на уловки злоумышленников попадает порядка 12 тысяч пользователей.