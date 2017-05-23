Белозерцев поздравил кузнецкого спортсмена с «серебром»

«Поздравляю с успехом на первенстве Европы региональную школу греко-римской борьбы! Кузнечанин Егор Трофимов взял «серебро» в категории до 38 кг. Молодец! Слова благодарности — людям, без которых этой победы могло не быть, — Евгению Овчинникову, Павлу Лопатинскому и Константину Салкевичу», — написал глава региона в микроблоге в Twitter.
Поздравляю с успехом на первенстве Европы региональную школу греко-римской борьбы! Кузнечанин Егор Трофимов взял серебро в категории до 38 кг— Иван Белозерцев (@BelozercevIA) 23 мая 2017 г.
Молодец!Слова благодарности людям, без которых этой победы могло не быть-Евгению Овчинникову,Павлу Лопатинскому и Константину Салкевичу.— Иван Белозерцев (@BelozercevIA) 23 мая 2017 г.