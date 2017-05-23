Вам будет интересно
Загрузка...
Наши новости
В Пензе подвели итоги первенства ПФО по теннису
Спортблок: художественная гимнастика, спортивная ходьба, футбол
Пензенские прыгуны в воду завоевали «золото» и «серебро»
Пензенская гимнастка стала двукратной чемпионкой Европы
В Пензе подвели итоги многодневной велогонки на шоссе
Команда пензенского «Дизеля» пополнится новым защитником
В Соловцовке прошел фестиваль скандинавской ходьбы
Пензячки завоевали «золото» и «серебро» на первенстве России
Алексей Салин возглавил пензенскую федерацию хоккея
Определено время полуфинальных матчей ЧМ по хоккею

Белозерцев поздравил кузнецкого спортсмена с «серебром»

23 мая в 08:31 160 просмотров

Кузнечанин Егор Трофимов завоевал серебряную медаль на первенстве Европы по греко-римской борьбе. С этим достижением его и тренеров поздравил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

«Поздравляю с успехом на первенстве Европы региональную школу греко-римской борьбы! Кузнечанин Егор Трофимов взял «серебро» в категории до 38 кг. Молодец! Слова благодарности — людям, без которых этой победы могло не быть, — Евгению Овчинникову, Павлу Лопатинскому и Константину Салкевичу», — написал глава региона в микроблоге в Twitter.


Социальные комментарии Cackle
Реклама на портале
8 (8412) 25-80-60

Новости Mediametrics