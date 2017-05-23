Белозерцев поздравил кузнецкого спортсмена с «серебром»

Кузнечанин Егор Трофимов завоевал серебряную медаль на первенстве Европы по греко-римской борьбе. С этим достижением его и тренеров поздравил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

«Поздравляю с успехом на первенстве Европы региональную школу греко-римской борьбы! Кузнечанин Егор Трофимов взял «серебро» в категории до 38 кг. Молодец! Слова благодарности — людям, без которых этой победы могло не быть, — Евгению Овчинникову, Павлу Лопатинскому и Константину Салкевичу», — написал глава региона в микроблоге в Twitter.

Поздравляю с успехом на первенстве Европы региональную школу греко-римской борьбы! Кузнечанин Егор Трофимов взял серебро в категории до 38 кг — Иван Белозерцев ( @BelozercevIA) 23 мая 2017 г.