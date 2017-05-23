Наем жилья в России стал самым доступным начиная с 2006 года, пишут «Известия».

Как сообщили специалисты РАНХиГС в своем мониторинге экономической ситуации, в первом квартале 2017 года траты на аренду однокомнатной квартиры в среднем по России составили 38% от зарплаты, составив 13901 рубль. Для сравнения, в 2016 году аренда «однушки» в среднем по России обходилась в 43% от зарплаты, в 2015-м — в 48%.

По данным Росстата, дороже всего аренда однокомнатной квартиры в месяц обходится жителям Сахалинской области — 29348 рублей и москвичам — 27824 рубля. Дешевле всего арендовать «однушку» в Курской и Пензенской областях — 7030 рублей в месяц.