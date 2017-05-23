Пензенцев приглашают на фестиваль авторской песни «Гринландия»

Пензенцев приглашают принять участие в XXV Всероссийском фестивале авторской песни «Гринландия» (0+), который будет проходить с 21 по 23 июля на берегу реки Быстрица у села Башарово Кировской области.

Фестиваль ежегодно принимает десятки тысяч любителей авторской песни, авторов и исполнителей практически из всех уголков России, ближнего и дальнего Зарубежья.

«Цель «Гринландии» — быть не просто большим музыкальным мероприятием, но и объединять людей, живущих в нашей огромной стране, в которой нет места разделению по нациям или вероисповеданиям. На фестивале ожидается целая плеяда известных людей», — отметили в пресс-центре облправительства.

Поляна фестиваля будет разделена на несколько крупных лагерей: регионов России, районов Кировской области, а также семейный, студенческий и корпоративный. Уже начали принимать заявки на заселение.

На фестивале будет работать педагогическая площадка: молодые учителя будут обмениваться идеями воспитания детей. Также на поляне у села Башарово установят три сцены — главную, малую и военно-патриотическую.

«Сотни авторов исполнителей пройдут прослушивание в творческих мастерских, по итогам которых лучшие пройдут во второй тур и выступят на малой сцене. А обладатель «Гран- при» и лауреаты фестиваля выступят на гала-концерте вместе с приглашенными мэтрами авторской песни», — добавили в пресс-центре.

В фестивале примут участие такие известные авторы-исполнители, как Галина Хомчик, Константин Тарасов, Елена Фролова, Вадим и Валерий Мищуки, дуэт «Зеленая Лампа», Юлия Зиганшина и многие другие.

Для гостей поляны по традиции пройдут спортивные соревнования и различные конкурсы, для детей заработает «Академия сказок».