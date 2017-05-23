В России предложили обязать инициатора развода платить алименты

Об этом сообщает Russia Today со ссылкой на главу межрегионального общественного движения «Отцовский комитет» Игоря Серебряного.
«Введение такой поправки положит конец практике, когда тысячи детей становятся разменной монетой в спорах между их родителями; положит конец произволу нечистоплотных матерей, которые шантажируют отцов разводом, зная, что суды с вероятностью 95% примут их сторону, невзирая ни на какие объективные обстоятельства», — пояснил он.
По его словам, данная мера должна вступать в силу, если между родителями отсутствует согласие по вопросу.