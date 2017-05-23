Рейтинг подготовил ведущий сервис для поиска работы и сотрудников Superjob.

В рейтинг вошли 12 университетов из Приволжского федерального округа в Нижнем Новгороде, Перми, Казани, Уфе, Самаре, Саратове, Ижевске, Ульяновске, Оренбурге и Пензе. В десятку лучших попали три вуза ПФО — Пермский государственный национальный исследовательский университет (восьмое место), Нижегородский государственный университет им. Н. И. Лобачевского (девятое место), Казанский (Приволжский) федеральный университет (десятое место).

Всего в рейтинге — 20 мест, они распределены между 49 вузами. Топ был составлен на основе сравнения зарплатных ожиданий выпускников 2011—2016 годов.

Как выяснилось, на самые высокие зарплаты в сфере IT претендуют молодые специалисты, окончившие Московский физико-технический институт, — 136 тыс. рублей, самые скромные ожидания — у выпускников Рязанского государственного радиотехнического и Пензенского государственного университетов — 71 тысяча рублей. В рейтинге также были учтены средний балл ЕГЭ, необходимый для поступления, и процент выпускников, которые остались работать в городе.



Пензенский государственный университет (ПГУ) занял 20 место в рейтинге. Выпускники этого вуза могут рассчитывать в Москве на ежемесячную зарплату в 71 тысячу рублей. Эта цифра выросла по сравнению с прошлым годом на две тысячи рублей. Работать в Пензе остаются 64% выпускников в сфере IT.

Более подробно с результатами рейтинга можно ознакомиться здесь.