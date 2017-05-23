Вам будет интересно
Загрузка...
Наши новости
В Заречном установили личность утонувшей женщины
Ночью в пожаре погибла 45-летняя зареченка
СКР проводит проверку по факту гибели людей в пожаре в Сосновке
В Заречном утонула пожилая женщина
Появились подробности пожара в Сосновке. ФОТО
В Сосновке при пожаре погибли трое мужчин
Пензенец погиб под колесами московской электрички — СКР
В Константиновке утром вспыхнул дом
В Калиновке ночью человек пострадал в пожаре
На ул. Кордон Сурка ночью вспыхнул крупный пожар

Следователи проводят проверку по факту гибели зареченки в пожаре

23 мая в 11:36 246 просмотров

Зареченский межрайонный следственный отдел СУ СК России по Пензенской области проводит доследственную проверку по факту обнаружения тела 45-летней женщины после пожара на пр. Руднева в Заречном.

Как отмечает пресс-служба регионального СУ СКР, по предварительным данным, пожар вспыхнул 22 мая около 23.00 в одной из квартир дома, после тушения возгорания было обнаружено тело женщины. По словам соседей, хозяйка квартиры злоупотребляла спиртным.

О том, что в Заречном было найдено тело 45-летней женщины, погибшей в пожаре, ранее сообщал «Город Z».

Проводятся проверочные мероприятия и экспертные исследования, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.


Социальные комментарии Cackle
Реклама на портале
8 (8412) 25-80-60

Новости Mediametrics