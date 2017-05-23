Следователи проводят проверку по факту гибели зареченки в пожаре

Как отмечает пресс-служба регионального СУ СКР, по предварительным данным, пожар вспыхнул 22 мая около 23.00 в одной из квартир дома, после тушения возгорания было обнаружено тело женщины. По словам соседей, хозяйка квартиры злоупотребляла спиртным.
О том, что в Заречном было найдено тело 45-летней женщины, погибшей в пожаре, ранее сообщал «Город Z».
Проводятся проверочные мероприятия и экспертные исследования, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.