Следователи проводят проверку по факту гибели зареченки в пожаре

Зареченский межрайонный следственный отдел СУ СК России по Пензенской области проводит доследственную проверку по факту обнаружения тела 45-летней женщины после пожара на пр. Руднева в Заречном.

Как отмечает пресс-служба регионального СУ СКР, по предварительным данным, пожар вспыхнул 22 мая около 23.00 в одной из квартир дома, после тушения возгорания было обнаружено тело женщины. По словам соседей, хозяйка квартиры злоупотребляла спиртным.

О том, что в Заречном было найдено тело 45-летней женщины, погибшей в пожаре, ранее сообщал «Город Z».

Проводятся проверочные мероприятия и экспертные исследования, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.