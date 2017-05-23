Пензенцам предлагают компенсацию за перебои с сотовой связью

Каждый клиент «МегаФона» сможет получить на выбор:

— 50 минут голосовой связи + 1 ГБ трафика;

— 2 ГБ трафика;

— бесплатный просмотр фильма «Притяжение» (12+) на «МегаФон.ТВ».

Срок подключения предложения — до 31 мая. Срок действия пакетов — 30 дней.

Как сообщает пресс-служба компании, получить компенсацию можно, обратившись в контактный центр, или дистанционно. О деталях абонентам сообщать с помощью SMS-оповещений, которые будут рассылаться в течение недели.

Напомним, перебои со связью 19 мая затронули жителей Москвы, Нижнего Новгорода, Казани, Уфы, Пензы и других городов Центральной России и Поволжья.

«Причиной аварии стал сбой программного обеспечения на одном из ключевых системных элементов нашей сети. Такая масштабная проблема в нашей истории произошла впервые. Сегодня сеть полностью восстановлена и работает в штатном режиме. Мы делаем и будем делать все от нас зависящее, чтобы подобная ситуация больше не повторилась никогда. Высокое качество и надежность связи были и остаются нашей главной обязанностью перед вами.

Я хочу еще раз извиниться перед всеми нашими клиентами и партнерами, оказавшимися в этой ситуации. Все мы прекрасно понимаем, что сегодня несколько часов без связи — это чрезвычайное происшествие. И наши специалисты в пятницу сделали все возможное, чтобы устранить проблему максимально быстро», — обратился к абонентам через социальные сети генеральный директор компании «МегаФон» Сергей Солдатенков.