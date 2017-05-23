В Пензе дорогу до «Воейкова» не обустроят, но бурьян скосят

В Пензе в редакцию информагентства «Пенза-Пресс» поступил ответ за подписью вице-мэра Юрия Ильина на жалобу горожанки по поводу отсутствия благоустройства дороги с ул. Тепличной до дворца единоборств «Воейков».

«Дорога к ДЕ «Воейков» от ул. Тепличной проходит по полю, дети и взрослые по грязи добираются к спорткомплексу, открытые люки и высокий бурьян. Можно же облагородить данную дорожку, сделать освещение, асфальт, поставить скамеечки, — была бы отличная тропа здоровья? Дети смогли бы кататься на велосипедах, роликах», — написала в «Жалобную книгу» местная жительница.

В ответе на запрос по обращению сообщается, что строительство дороги, тротуара, установка скамеек не предусмотрены действующими программами. Но летом администрация Первомайского района намерена организовать покос бурьяна.

Смотровые колодцы будут закрыты — в настоящее время устанавливается их собственник.

Стоит отметить, что предложение об обустройстве дороги через поле поддержали не все пензецы. По их мнению, до дворца единоборств можно добраться по дороге от поста ГИБДД.