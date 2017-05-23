Валерий Лидин: Мы готовы вместе трудиться на благо Пензенской области

28 мая в Пензенской области партия «Единая Россия» проводит Единый день предварительного голосования для последующего выдвижения кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Пензенской области. Выборы пройдут 10 сентября текущего года. Накануне этого важного политического события корреспондент взял интервью у секретаря Пензенского регионального отделения партии «Единая Россия», председателя Законодательного Собрания Пензенской области Валерия Лидина.

— Валерий Кузьмич, через несколько дней жители Пензенской области примут участие в важном политическом событии — Едином дне предварительного голосования партии «Единая Россия». В чем его суть?

— В Единый день предварительного голосования 28 мая жители Пензенской области проголосуют за самых достойных кандидатов от партии «Единая России». Те, кто наберет больше голосов избирателей, войдут в список кандидатов от «Единой России» на предстоящие 10 сентября выборы депутатов Законодательного Собрания Пензенской области. Особо подчеркну, «Единая Россия» — единственная из всех политических партий, которая формирует список своих кандидатов на основе мнения избирателей.

Начиная с 26 февраля желающие принять участие в предварительном голосовании подавали заявки в региональный оргкомитет «Единой России». Участниками голосования могли стать члены партии, ее сторонники, беспартийные. Педагоги, молодежь, действующие депутаты, предприниматели, руководители предприятий. Люди с активной гражданской позицией.

— Каковы были обязательные условия участия кандидатов предварительного голосования?



— Обязательное условие предварительного голосования — участие кандидатов в не менее чем в двух дебатах. Начиная с 8 апреля, в студии областного телеканала «Экспресс» кандидаты обсуждали различные темы — «Экономика и промышленность», «Доступность и качество образования», «Экология и охрана окружающей среды», «Здравоохранение и демография», «АПК и развитие села», «Поддержка социально незащищенных слоев населения», «Борьба с коррупцией», «Инфраструктура и ЖКХ».

Для них это была прекрасная возможность заявить о своей политической и гражданской позиции, предложить свое решение насущных проблем, напрямую обратиться к избирателям. Мы услышали и увидели 186 выступлений 95 кандидатов.

21 мая мы завершили этап дебатов. Хочу отметить высокий профессиональный уровень наших участников, их знание предмета обсуждения, продуманность содержания выступлений, новизну идей и предложений. Все, что было высказано на дебатах, на встречах с избирателями, ляжет в основу нашей предвыборной кампании. И, конечно, будет проанализировано и взято на вооружение при решении насущных вопросов жизнедеятельности региона.

— Валерий Кузьмич, среди кандидатов много молодежи. Как они выступали, с чем выходили к избирателям?

— Представителей молодежи — студентов, начинающих предпринимателей, молодых педагогов, медиков, руководителей и активистов общественных организаций, было почти 30% среди кандидатов. Ребята меня очень порадовали. Их новаторские идеи, их стремление сделать нашу жизнь лучше, их активное участие во всех социально- экономических процессах и общественно-политической жизни области дают основания надеяться на то, что у нас есть замечательный кадровый резерв. К дебатам готовились очень серьезно, изучали материал по темам. Конечно, волновались на выступлении, но, ведь все приходит с опытом, так что у них — все впереди.

— Вы сами, как кандидат, выбрали для выступления темы «Экономика и промышленность» и «АПК и развитие села». Почему именно эти? Ведь другие темы не менее актуальны.



— Вы правы. Но именно развитие промышленности и агропромышленного комплекса является определяющим в развитии региона. От того, насколько динамично и поступательно развиваются эти сферы, напрямую зависит решение социальных вопросов и, главный показатель успешности развития области — уровень качества жизни жителей региона.

Я постарался отразить в своем выступлении как наши достижения в экономике и АПК, так и стоящие сегодня задачи по решению насущных вопросов. Было много вопросов из зала — по инвестиционной политике, поддержке промышленных предприятий и малого бизнеса, решению кадровых проблем и другие.

Честно скажу, волновался. Я часто выступаю в больших аудиториях, провожу пресс-конференции, принимаю участие в телевизионных передачах. Но дебаты — это особый формат общения с избирателями. Осознание того, что твое выступление транслируется в режиме онлайн во всемирной сети Интернет, трудно передать. Очень ответственно.

— Подводя итоги дебатов, что бы Вы отметили?

— В начале этапа дебатов трудно было предположить, сколько интересных и, главное, перспективных, идей и предложений будет высказано. Высказанные кандидатами предложения — это, по сути, единый социальный заказ, своеобразный срез социального настроения гражданского общества Пензенской области.

Участниками дебатов стали как действующие опытные политики, так и те, кто только начинает свой путь в политике. Важно, что в обсуждении приняли участие руководители крупных промышленных предприятий, представители малого бизнеса, социальной сферы — медики, педагоги, работники культуры.

Наши дебаты собрали тех, кто душой болеет за свою малую родину и хочет видеть ее процветающей и благополучной.

Мы — одна команда, мы единомышленники. Готовые вместе трудиться на благо Пензенской области. Уверен, что выражу общее мнение — наше общение было очень полезным, конструктивным и интересным.

Хотел бы выразить всем участникам, организаторам дебатов огромное спасибо за участие, за активную гражданскую позицию.

Я приглашаю вас, уважаемые избиратели, 28 мая прийти на счетные участки и отдать свой голос за самых достойных кандидатов. Наш девиз: «Выбери своего кандидата!»