В Пензе 28 мая пройдет велопарад

28 мая Пенза присоединится к единому «Дню велопарадов в России» (0+).

Как сообщает пресс-служба регионального минспорта, в велопробеге смогут принять участие все желающие старше 16 лет, знающие правила дорожного движения и имеющие свой велосипед. Участников младше 16 лет допустят только в сопровождении законного представителя или в составе организованной группы.

Велосипедисты будут стартовать от «Дизель-Арены», далее маршрут пройдет по улицам: Окружной, Карпинского, дороге-дублеру, Зеленодольской. Финиш также будет на «Дизель-Арене».

Всех, прошедших маршрут, наградят дипломами участника велопарада. Также подарки от организаторов получат самый старший участник, самый стильный участник, завершающий колонну, владелец самого стильного велосипеда.

Регистрация начнется в 10.00, старт будет дан в 11.15.