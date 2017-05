Depeche Mode раскачает РЕН ТВ

Воскресным вечером РЕН ТВ покажет одно из самых грандиозных музыкальных шоу десятилетия -берлинский концерт группы Depeche Mode из гастрольного тура Delta Machine Tour. Видеоверсия выступления обеспечит телезрителям полный эффект присутствия в зале.

Сет-лист концерта состоит из 21-й композиции, среди которых — «бессмертные» хиты «Enjoy the Silence», «Personal Jesus», «I Feel You», «Welcome to My World» и многие другие.

Берлинский концерт вошел в программу мирового турне в поддержку 13-го альбома группы Delta Machine. Визуальное сопровождение для треков разработал нидерландский режиссер Антон Корбейн. В рамках тура группа выступила перед более чем 24 миллионами зрителей в 32 странах, а суммарный доход от концертов составил $150 000 000. Видеоматериалы c концерта Live in Berlin были показаны в кинотеатрах всей планеты и надолго задержались в чартах Европы и США.

Не пропустите российскую телепремьеру концерта группы Depeche Mode Live in Berlin — в воскресенье, 28 мая, в 00.00 на РЕН ТВ.

Группа Depeche Mode существует с 1980 года. Коллектив отличается уникальным стилем, сочетающим в себе электронную музыку и рок. Depeche Mode входит в число «100 величайших исполнителей всех времен и народов» по версии VH1, и является одной из самых успешных музыкальных групп мира.