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В Пензе планируют поставить памятник Суворову (видео)

23 мая в 14:43 76 просмотров

В Пензе может появиться памятник Александру Суворову. Увековечить образ великого полководца планирует региональный Совет ветеранов внутренних войск.

Предположительно памятник будет сделан из бронзы. В честь генералиссимуса также могут назвать одну из зеленых зон Пензы.

Кроме того, в селе Суворово Лунинского района планируется восстановить Церковь Владимирской иконы Божией Матери.

«Этот храм имеет историческое значение, так как его строил Суворов на свои деньги. И первые пять служб провел он, так как еще батюшки там не было», — рассказал председатель регионального Совета ветеранов внутренних войск «Беркут»

Епископ Кузнецкий и Никольский Нестор уже одобрил инициативу Совета ветеранов. Церковь относится к постройкам XX века, но точная дата ее постройки неизвестна. Сейчас сооружение находится в плачевном состоянии, сообщает телеканал «Экспресс».


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