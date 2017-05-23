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Пензенские студенты будут собирать фрукты под Воронежем

23 мая в 14:16 94 просмотра
, посвященная старту Летнего трудового семестра студенческих отрядов.

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24 мая на площади перед пензенским Домом молодежи состоится линейка, посвященная старту Летнего трудового семестра студенческих отрядов.

В 2017 году в летний трудовой семестр планируется трудоустроить около 500 человек по педагогическому, строительному, сельскохозяйственному, сервисному направлениям и в отряды проводников, сообщает пресс-центр облправительства.

Так, представители педагогических отрядов будут работать вожатыми в детских оздоровительных лагерях Пензенской области и Краснодарского края, некоторые уже трудятся во всероссийском детском центре «Орленок». Бойцы студенческого стройотряда «Спектр» примут участие в межрегиональной студенческой стройке «Санкт-Петербург».

Представители сельскохозяйственных отрядов, помимо работы в Пензенской области, планируют сбор фруктов в Воронежской области, а сводный сервисный отряд в конце июня отправится в Республику Крым для работы в гостинице «Ялта-Интурист» в составе Всероссийского сервисного отряда.

Фотография: фото Олега машина

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