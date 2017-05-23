Пензенские студенты будут собирать фрукты под Воронежем

В 2017 году в летний трудовой семестр планируется трудоустроить около 500 человек по педагогическому, строительному, сельскохозяйственному, сервисному направлениям и в отряды проводников, сообщает пресс-центр облправительства.

Так, представители педагогических отрядов будут работать вожатыми в детских оздоровительных лагерях Пензенской области и Краснодарского края, некоторые уже трудятся во всероссийском детском центре «Орленок». Бойцы студенческого стройотряда «Спектр» примут участие в межрегиональной студенческой стройке «Санкт-Петербург».

Представители сельскохозяйственных отрядов, помимо работы в Пензенской области, планируют сбор фруктов в Воронежской области, а сводный сервисный отряд в конце июня отправится в Республику Крым для работы в гостинице «Ялта-Интурист» в составе Всероссийского сервисного отряда.