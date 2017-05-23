Пензенская спортсменка привезла «золото» Кубка Европы по спортивной ходьбе (видео)

Цветами и объятьями на родной земле встречают Яну Смердову — чемпионку Кубка Европы по спортивной ходьбе. Она стала одной из 12 спортсменок, которые получили индивидуальный допуск к соревнованиям от Международной ассоциации легкоатлетических федераций, а потому на турнире ей пришлось выступать не под родным триколором, а под нейтральным флагом, сообщает телеканал «Экспресс».
«Давления, про которое все говорят, не было. Часто задают такие вопросы. К нам относились очень хорошо. На победу, конечно, я не настраивалась, хотела просто хорошо выступить. На дистанции расклад был идти в лидерах, но не выходить вперед», — рассказала победительница Кубка Европы по спортивной ходьбе (Чехия, 2017 г.) Яна Смердова.
Выбранная тактика сработала на 100 процентов. Лидеры захода быстро оторвались от основной группы спортсменов и преодолели половину дистанции примерно за 20 минут. Призовые места разыграли на последнем километре. Второе и третье достались спортсменкам из Турции и Германии, соответственно. Представительница Пензы стала лучшей, преодолев дистанцию за 46 минут 39 секунд. В победе Яны наставники ничуть не сомневались.
«Человек два года в тройке призеров и лидеров чемпионата России. Поэтому нам область также помогает хорошо, мы на сборе по полгода сидим и тренируемся. Поэтому такие результаты», — сказала, тренер Яны Смердовой, участница Олимпийских игр (Афины, 2004 г.) Юлия Воеводина.
Спортсменка ездила в Чехию в одиночку, но не осталась без моральной поддержки. В родной Пензе за нее переживали тренеры и семья. Старшая сестра следила за гонкой в режиме онлайн, а мама держала связь с дочерью по телефону. Она вспоминает, как пять лет назад будущая чемпионка только начала заниматься спортивной ходьбой.
«Получилось спонтанно. Были соревнования в школе, учитель физкультуры отвез нас на соревнования, там увидели Алексея Николаевича Воеводина, который и пригласил. Болезненно нам далось это решение, дочь очень первое время переживала. Но оказалось, что это ее», — поделилась мама Яны Смердовой Елена Смердова.
Со своего первого международного турнира Яна Смердова привезла медаль высшей пробы. Однако свой личный рекорд в 45 минут 48 секунд ей побить не удалось. По признанию спортсменки, скорость по ходу дистанции была не очень высокой. Но уже на следующих состязаниях девушка планирует показать лучшее время.
В августе 19-летняя спортсменка отправится в Лондон, где поборется за звание Чемпионки Мира по спортивной ходьбе.