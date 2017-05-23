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В Пензенской области сменились главврачи ряда больниц

23 мая в 14:33 110 просмотров

В системе здравоохранения Пензенской области состоялись кадровые изменения.

Как сообщает пресс-служба регионального минздрава, главным врачом Областной станции скорой медицинской помощи назначен Владимир Атякшев, до этого он руководил Нижнеломовской межрайонной больницей.

Больницу в Нижнем Ломове возглавил Ринат Янборисов, бывший главврач Сосновоборской участковой больницы.

В соответствии с тем же приказом на должность главного врача Колышлейской районной больницы назначен Вадим Абакумов, до этого он руководил Лопатинской участковой больницей.

«Представления коллективам медицинских организаций новых руководителей состоялись 23 мая», — сообщили в пресс-службе.


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