В Пензе демонтируют 100 рекламных конструкций

В Пензе ведется демонтаж незаконно установленных рекламных конструкций. Как сообщает пресс-служба мэрии, планируют убрать около 100 штендеров, щитов, панелей-кранштейнов, которые портят архитектурный облик города.
23 мая работы проводились в микрорайонах Заря, Арбековская застава, на проспекте Строителей, у выезда к трассе М-5 «Урал».
В мэрии напомнили, что устанавливать рекламные конструкции без разрешения нельзя. Выносные информационные конструкции вообще не допускаются к установке на территории Пензы.
Фотография: http://www.penza-gorod.ru/news/demontiruyut_100_nezakonnykh_reklamnykh_konstruktsiy/