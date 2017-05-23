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В Пензе демонтируют 100 рекламных конструкций

23 мая в 15:03 274 просмотра
, планируют убрать около 100 штендеров, щитов, панелей-кранштейнов, которые портят архитектурный облик города.

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В Пензе ведется демонтаж незаконно установленных рекламных конструкций. Как сообщает пресс-служба мэрии, планируют убрать около 100 штендеров, щитов, панелей-кранштейнов, которые портят архитектурный облик города.

23 мая работы проводились в микрорайонах Заря, Арбековская застава, на проспекте Строителей, у выезда к трассе М-5 «Урал».

В мэрии напомнили, что устанавливать рекламные конструкции без разрешения нельзя. Выносные информационные конструкции вообще не допускаются к установке на территории Пензы.

Фотография: http://www.penza-gorod.ru/news/demontiruyut_100_nezakonnykh_reklamnykh_konstruktsiy/

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