Песков ответил на вопрос об участии Путина в выборах

«Еще раз повторяю: нет предвыборной кампании. Ведется обычная работа. Вы видите график президента. Соответственно, нет таких раздумий и планов», — цитирует Пескова life.ru.
Выборы президента состоятся в марте 2018 года.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле идет обычная работа и предвыборная компания не ведется.
«Еще раз повторяю: нет предвыборной кампании. Ведется обычная работа. Вы видите график президента. Соответственно, нет таких раздумий и планов», — цитирует Пескова life.ru.
Выборы президента состоятся в марте 2018 года.