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Песков ответил на вопрос об участии Путина в выборах

23 мая в 15:30 252 просмотра
, что в Кремле идет обычная работа и предвыборная компания не ведется.

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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле идет обычная работа и предвыборная компания не ведется.

«Еще раз повторяю: нет предвыборной кампании. Ведется обычная работа. Вы видите график президента. Соответственно, нет таких раздумий и планов», — цитирует Пескова life.ru.

Выборы президента состоятся в марте 2018 года.


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