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В Пензе припаркованную машину закидали яйцами и помидорами

23 мая в 15:51 738 просмотров

В Пензе припаркованную во дворе на ул. Ворошилова машину закидали яйцами и помидорами.

Об этом сообщается в группе «Типичная Пенза» в соцсети «ВКонтакте».

«Припарковались не там? Неужели нельзя написать записку и решить все мирным путем, водитель выйдет и переставит на другое место, благо есть где парковаться? Я, конечно, понимаю, что у нас в городе много ярых «стопхамщиков», но зачем переходить черту?! Тем более, что машина никому не мешала, выехать, проехать, пройти, пролететь, проползти можно без проблем», — написала автор поста.

В беседе с корреспондентом «Пенза-Пресс» девушка пояснила, что «изуродованную» машину увидела утром. Она намерена найти того, кто это сделал, чтобы выяснить причины произошедшего.

Фотография: скриншот https://vk.com/typical_penza?z=photo-35776429_456249898%2Fwall-35776429_467267

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