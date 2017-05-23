В Пензе припаркованную машину закидали яйцами и помидорами

В Пензе припаркованную во дворе на ул. Ворошилова машину закидали яйцами и помидорами.

Об этом сообщается в группе «Типичная Пенза» в соцсети «ВКонтакте».

«Припарковались не там? Неужели нельзя написать записку и решить все мирным путем, водитель выйдет и переставит на другое место, благо есть где парковаться? Я, конечно, понимаю, что у нас в городе много ярых «стопхамщиков», но зачем переходить черту?! Тем более, что машина никому не мешала, выехать, проехать, пройти, пролететь, проползти можно без проблем», — написала автор поста.

В беседе с корреспондентом «Пенза-Пресс» девушка пояснила, что «изуродованную» машину увидела утром. Она намерена найти того, кто это сделал, чтобы выяснить причины произошедшего.