Вяземский: Пенза может стать интеллектуальной столицей студентов

В Пензу на финал «Умники и умницы Сурского края» (0+) приехал автор игры, профессор МГИМО Юрий Вяземский. Перед финалом он поделился с журналистами мнением о современных школьниках, об участии молодежи в митингах, прокомментировал инициативу запретить детям доступ в соцсети, а также рассказал об уникальном проекте, который ему предложили воплотить в Пензенской области.

О современных детях

«Умные ребята не меняются, они какими были со времен Древнего Египта, такими и остаются, интересы их не изменились: они стремятся к знаниям, стремятся понять, для чего рождены на белый свет.

В массе своей, конечно, современные ребята больше ориентированы на успешность, на деньги, на бизнес, в этом, в принципе, нет ничего плохого, если это хороший бизнес, умный. Нам его не хватает. […]

Россия — страна интеллектуальная, умная. Поэтому если не будет умных людей в России, не будет России».

Об Интернете и соцсетях

«Интернет отупляет того, кто хочет отупиться. В подростковом возрасте многие хотят этого, но потом становятся умницами. Мой сын, например, стал взрослым человеком в 27 лет, когда он пришел ко мне и сказал: «Я понял, что ничего не знаю. Мне надо учиться». Хотя он закончил МГИМО. […]

Конечно, можно ограничить доступ школьников в соцсети, но от этого они будут еще более активно их использовать. Я вспоминаю себя, если мне что-то запрещали, я обязательно это делал. Ограничивайте, но это бесполезно. В свое время Еве и Адаму было запрещено есть плоды всего только с одного дерева. И что сделала Ева? Она, естественно, тут же съела. Русскому человеку что-либо запрещать бесполезно, мотивировать надо. Запреты на нас не действуют, мы русские, мы пензенские».

Об участии детей в митингах

«Конечно, молодежь должна участвовать в выборах, но когда взрослые дяди подставляют детей под дубинки, я бы с ними поговорил. Для молодежи характерен протест, они протестуют, потому что надо протестовать. Но вот взрослых за это надо наказывать».

Об утечке мозгов в Москву

«Я сам «утечка», родился в городе Ленинграде, «утек» в Москву, потом туда «утекли» Владимир Владимирович Путин, Дмитрий Анатольевич Медведев и много других интересных людей, и, по-моему, это не в ущерб России.

У вас хорошая область, и хороший университет, Пенза в этом смысле уникальна: она еще не вступила в движение, но уже готова дать по 10 баллов победителям и призерам [региональной игры «Умники и умницы"], и по пять — участникам [баллы суммируются к баллам, полученным на ЕГЭ]. У меня этого в движении еще не было. Такие дети останутся».

О судьбе победителей «Умники и умницы»

«Я плохо слежу за победителями игры «Умники и умницы», потому что их 3 000. Они все живут своей жизнью, они, как правило, успешны, занимаются любимым делом, среди них нет пока министров. Самое главное, чтобы человек нашел себя, чтобы он был счастлив. Я слежу за ними на первом этапе, потому что они поступают в МГИМО, я у них лекции читаю. На трех свадьбах побывал.

[…] Были случаи, когда победителей отчисляли. На то есть три причины. Первая: когда человек слишком умный и у него крыша едет. Это бывает очень редко, два случая всего было. Во-вторых, отчисляют того человека, у которого не идет иностранный язык. Также отчисляют тех, у кого начинается головокружение от успехов, но, как правило, они потом восстанавливаются уже с правильным отношением к учебе. Но отчисленных мало. Это статистическая, как говорят социологи, погрешность».

О новых проектах

«Как только я приехал в Пензенскую область, сразу же поступили удивительно интересные предложения по расширению движения. Мы пока обдумываем их. В частности, поступило предложение проводить «Умники и умницы» для студентов со всей России. Если это удастся, это, конечно, будет очень интересный проект, абсолютно пензенский. Пенза будет интеллектуальной столицей студентов, за исключением Москвы и Питера».