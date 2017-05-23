В Саратове открылся Собиновский фестиваль

23 мая в саратовском театре оперы и балета состоялось открытие 30-го Собиновского фестиваля.

Как сообщает «СарБК», его организаторы представят «Образы Италии». Прозвучат сочинения итальянских композиторов, произведения, создателей которых вдохновила эта солнечная страна, выступит итальянский певец Энрико Колонна.

В первый день фестиваля на сцену выйдет сводный оркестр театра с участием солистов «Волга-Бэнд» под управлением Юрия Кочнева. Музыканты исполнят увертюры к опере «Итальянка в Алжире» Джоаккино Россини и «Римский карнавал» Гектора Берлиоза, симфонию № 4 «Итальянская» Феликса Мендельсона и симфоническую поэму «Пинии Рима» Отторино Респиги.

В Голубой гостиной театра в дни работы фестиваля будет организована книжно-иллюстративная выставка «Орфей русской сцены», посвященная 145-летию со дня рождения великого русского тенора Леонида Собинова.

Как сообщила министр культуры региона Татьяна Гаранина, облправительство выделило на поддержку музыкального события миллион рублей руб.

Премия губернатора за первое место конкурса конкурсов вокалистов составляет 100 тысяч рублей, за второе — 75 тысяч, за третье — 50. Обладатель приза зрительских симпатий отправится в миланский театр «Ла Скала».