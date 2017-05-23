В Пензенской области начнут производить итальянские бетонокомплекты

«Суть представленного российско-итальянского проекта — в организации на территории Пензенского региона совместного производства полных бетонных комплектов,. Выпуск таких блоков позволяет осуществлять структурное строительство дома — по принципу сборки конструктора Лего — в короткие сроки, на высоком технологичном уровне. Возведенное таким способом здание представляет собой полноценное капитальное сооружение, не требующее черновой отделки и выравнивания поверхностей», — пояснили в пресс-центре облправительства.

Таким образом, стены с окнами, которые были вставлены еще на заводе, сразу готовы для оклейки обоев и утеплены. То есть на строительную площадку с предприятия привозят фактически готовый дом, на месте его только собирают. За основу проекта была взята практика и технологии строительства многоэтажных сооружений северных стран Европы.

«У нас активно развивается строительная отрасль. В прошлом году только жилья сдали в эксплуатацию около 900 тысяч квадратных метров. Возведение зданий идет практически во всех сферах — промышленности, сельском хозяйстве. Мы строим школы, детские сады, объекты здравоохранения, спорта, культуры. Думаю, что продукция совместного производства может быть востребована как на территории Пензенской области, так и соседних регионов», — сказал глава региона.

Иван Белозерцев подчеркнул, что на территории Пензенской области работает много предприятий, развиваемых совместно с инвесторами из Германии, Голландии, Италии, Франции, Индии, Сингапура, Турции, а также других стран Европы и Азии.

«В Пензенской области успешно развиваются многие компании с иностранным капиталом. У нас — хорошие контакты с итальянским бизнесом, ежегодно товарооборот между нашей областью и Италией увеличивается. Иностранному инвестору работать на пензенской земле очень комфортно. Российское законодательство жестко защищает интересы как отечественного, так и иностранного инвестора», — отметил он.

Губернатор выразил готовность оказывать содействие в реализации предложенного проекта, он дал ряд поручений по поддержке и организационному сопровождению создания нового завода в регионе.