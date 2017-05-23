Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Чаще дома планируют оставаться пенсионеры (55%), респонденты с плохим (по их оценкам) материальным положением (54%) и сельчане (68%)

Дачный отдых по сравнению с 2016 годом стал менее популярным (с 35% до 29%). Другие города России, Черноморское побережье Кавказа и Крым собираются посетить около 10%, заграничные поездки планируют лишь 6% россиян.

44% опрошенных отметили, что главная причина отказа от поездок связана с проблемами с деньгами. 17% планируют работать все три летних месяца без отпуска.