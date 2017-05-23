В Кузнецке прошел региональный этап президентских спортивных игр (видео)

В Кузнецке прошли президентские спортивные игры. За путевку отправиться в Сочи на всероссийский этап соревнований боролись команды из шести образовательных учреждений Пензенской области.

Помимо хозяев состязаний в финале регионального этапа президентских спортивных игр встретились школьники из Пензы, Неверкинского, Лунинского, Малосердобинского и Белинского районов. Сборные составлены из юношей и девушек 13−15 лет. Позади у каждой из команд — победы на муниципальном и зональном уровнях, сообщает телеканал «Экспресс».

«Вы — лучшие команды, которые поборются за очередной главный приз — поездку в лагерь «Орленок» в сентябре. И думаю, что победит сильнейший, но уже потому, что вы здесь и готовы проявить свои лучшие качества, вы уже победители», — отметила главный специалист министерства образования Пензенской области Ирина Одинокова.

Программа президентских спортивных игр включала в себя настольный теннис, стритбол, шашки, легкую атлетику и плавание. Соревнования проходили в многопрофильном колледже, детско-юношеской спортивной школе, центре детского и юношеского творчества, стадионе «Рубин» и бассейне «Нептун».

В итоге лучший результат показали ребята из Лунинского района. В сентябре они представит регион на всероссийском этапе.