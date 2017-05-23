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В Пензе стартовала международная конференция «Природное наследие России» (видео)

23 мая в 18:32 188 просмотров
«Природное наследие России». Международный форум посвящен 100-летию национального заповедного дела и Году экологии. Конференция открылась в краеведческом музее, где прошла выставка «История создания особо охраняемых природных территорий Пензенского края».

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Пенза принимает научную конференцию «Природное наследие России». Международный форум посвящен 100-летию национального заповедного дела и Году экологии. Конференция открылась в краеведческом музее, где прошла выставка «История создания особо охраняемых природных территорий Пензенского края».

В экспозиции представлено несколько десятков фотографий, рассказывающих об истории создания заказников и уникальных памятниках природы Сурского края, сообщает телеканал «Экспресс».

«Пензенский край, и как самостоятельная губерния, и в составе Средневолжского края, был одним из полигонов, где отрабатывалась технология сохранения последних островов нетронутой природы. По традиции, это либо заповедники, либо памятники природы, заказники. Важность — в том, что человек вышел из природы и должен сохранить ее эталонной», — сказал вице-президент Русского географического общества Александр Чибилев.

Конференция «Природное наследие России» продлится три дня. Свои доклады в ее рамках представят около 400 участников из нескольких регионов России, а также из Казахстана, Беларуси и Донецкой народной республики. Они представят свое видение актуальных экологических и природоохранных проблем, таких как территориальная охрана природного наследия, экологический мониторинг и сохранение ландшафтного и биологического разнообразия в регионах страны и ряду других.


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