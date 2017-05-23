В Пензе обновилась экспозиция музея народного творчества (видео)

В музее народного творчества обновилась экспозиция выставки «Традиционные художественные промыслы и ремесла Пензенского края» (0+).

Посетителям музея народного творчества показали, как рождаются произведения искусства. На выставке, посвященной традиционным художественным промыслам и ремеслам Сурского края, свои работы представили известные пензенские мастера, сообщает телеканал «Экспресс».

«Больше всего мы делаем абашевскую игрушку, гончарную свистульку, еще делаю кувшины, вазы всевозможные», — сказал член Союза художников России Евгений Соловьев.

Посетителям музея предложили принять участие в мастер-классах. Взрослые и дети пробовали свои силы в росписи фигурок, изготовлении глиняных горшков и вышивке.

Студенты колледжа искусства подготовили для гостей представление, сопровождавшееся народными танцами и песнями.

В экспозицию открывшейся выставки вошли работы резчиков по дереву, гончаров, а также вышивка, скульптуры из корней, абашевская игрушка, изделия из художественного стекла и другие неповторимые произведения народного искусства.