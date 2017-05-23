Вам будет интересно
Загрузка...
Наши новости
В Пензе детям вручат сертификаты «Умею плавать»
Пензенские школьники участвуют в трехдневном туристическом слете
Вяземский: Пенза может стать интеллектуальной столицей студентов
ПГУ — в топ-20 лучших вузов РФ по уровню зарплат выпускников сферы IT
Все интервью со звездами Jazz May
В Пензенской области создадут модельные библиотеки
Пензенские учителя и школьники проверили свои знания английского
В Пензе спектакли адаптируют для детей с аутизмом
Джазовая исполнительница Алина Ростоцкая: Я — ребенок 90-х
Стали известны подробности проведения «Последнего звонка» и выпускных

В Пензе обновилась экспозиция музея народного творчества (видео)

23 мая в 18:49 176 просмотров
«Традиционные художественные промыслы и ремесла Пензенского края» (0+).

" data-title="В Пензе обновилась экспозиция музея народного творчества — Пенза-пресс, рунет за день">

В музее народного творчества обновилась экспозиция выставки «Традиционные художественные промыслы и ремесла Пензенского края» (0+).

Посетителям музея народного творчества показали, как рождаются произведения искусства. На выставке, посвященной традиционным художественным промыслам и ремеслам Сурского края, свои работы представили известные пензенские мастера, сообщает телеканал «Экспресс».

«Больше всего мы делаем абашевскую игрушку, гончарную свистульку, еще делаю кувшины, вазы всевозможные», — сказал член Союза художников России Евгений Соловьев.

Посетителям музея предложили принять участие в мастер-классах. Взрослые и дети пробовали свои силы в росписи фигурок, изготовлении глиняных горшков и вышивке.

Студенты колледжа искусства подготовили для гостей представление, сопровождавшееся народными танцами и песнями.

В экспозицию открывшейся выставки вошли работы резчиков по дереву, гончаров, а также вышивка, скульптуры из корней, абашевская игрушка, изделия из художественного стекла и другие неповторимые произведения народного искусства.


Социальные комментарии Cackle
Реклама на портале
8 (8412) 25-80-60

Новости Mediametrics