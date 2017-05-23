В Пензе встретили чемпионку Европы Елизавету Богацкову (видео)

Достижение, которым пензенская школа художественной гимнастики не могла похвастаться почти 15 лет, — Елизавета Богацкова стала чемпионкой Европы среди юниорок. На турнире в Венгрии она завоевала две награды высшей пробы. Золотые медали крупных международных состязаний стали первыми в ее карьере.

На эмоции сил практически не осталось. Они приложили максимум усилий, чтобы защитить титул чемпионок континента в командном турнире. Сделать это было непросто, ведь в 2017 году Чемпионат Европы по художественной гимнастике проходил в новом формате: по принципу «один за всех и все за одного», сообщает телеканал «Экспресс».

«Формат зачета такой был впервые. Индивидуальщицы взрослые во главе с Солдатовой и сборная юниорок выступали первых два дня, все оценки суммировались, и выводилось общекомандное место. Лиза — первая спортсменка юниорка, которая получила взрослую медаль Чемпионата Европы», — рассказал президент федерации гимнастики Пензенской области Валерий Старкин.

Второе «золото» Чемпионата Европы воспитанница пензенской школы гимнастики Елизавета Богацкова завоевала в финале упражнения с десятью булавами. За победу в этой дисциплине боролись 27 национальных сборных.

В пензенском аэропорту спортсменку встречают родные, тренеры и подруги по спортивному цеху. На протяжении трех соревновательных дней в Венгрии рядом с Лизой была ее мама — тренер по гимнастике. Мужская часть семьи Богацковых смотрела соревнования по телевизору.

«Наполнен радостью, смотрели в прямом эфире, желали победы, она и получилась. Достойный результат», — сказал отец Елизаветы Богацковой Вадим Богацков.

«На самом деле я до сих пор не верю, что такое случилось. Было очень волнительно, но мы справились с этим. Главное было собраться и выполнить все так, как мы умеем — смело и внимательно», — поделилась двукратная чемпионка Европы по художественной гимнастике (Венгрия, 2017 г.) Елизавета Богацкова.

Благодаря триумфальному выступлению в Венгрии у каждой «золотой» юниорки появился шанс попасть во взрослую команду России по художественной гимнастике. Но пока впереди — восстановительные сборы в Хорватии.