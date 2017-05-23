В Пензе Юрий Рузляев провел с детьми разъяснительную беседу (видео)

В ходе беседы речь зашла о занятости несовершеннолетних во время летних каникул. Глава ведомства Юрий Рузляев отметил, что зачастую дети попадают в различные неприятные ситуации из-за того, что их досуг не организован должным образом, сообщает телеканал «Экспресс».
«Естественно, родители в силу своей занятости не могут круглосуточно находиться с вами рядом. Вы принадлежите сами себе, но я хотел бы, чтобы вы это время использовали как-то рационально, с пользой для дела, с пользой для здоровья», — сказал начальник УМВД России по Пензенской области Юрий Рузляев.