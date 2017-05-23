В Пензе детям вручат сертификаты «Умею плавать» (видео)

На базе бассейна школы № 58 города Пензы состоялись контрольные заплывы детей, занятых в программе «Учусь плавать». Мальчишки и девчонки должны были показать умение держаться на воде, а также самостоятельно проплыть дистанцию 25 метров.

«В проекте участвует 59 школ. Среди них — 13 школ, на базе которых функционируют бассейны. Мы проводим контрольные испытания — дети должны проплыть 25 метров, после чего им вручается сертификат «Умею плавать», — рассказала главный специалист управления образования г. Пензы Екатерина Васильева.

За текущий учебный год в Пензе в рамках образовательного проекта научились плавать около полутора тысяч детей. До 25 мая все они пройдут контрольные испытания, после чего получат сертификаты.

Обучение плаванию продолжится и летом. На базе пришкольных лагерей областного центра будут работать девять бассейнов, сообщает телеканал «Экспресс».