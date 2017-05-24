Россияне смогут получить госуслуги независимо от места жительства

Законопроектом предусматривается экстерриториальный принцип оказания государственных услуг.

Согласно поправкам, заявители смогут по своему выбору подавать документы и получать результаты государственных услуг в любом подразделении федерального органа исполнительной власти, органа государственного внебюджетного фонда или в многофункциональном центре в пределах России вне зависимости от места жительства или места пребывания.

Этот принцип касается тех услуг, которые включены в утверждаемый правительством перечень.

«Законопроект будет внесен в Госдуму согласно установленному порядку. Сейчас количество граждан, зарегистрированных в Единой системе идентификации и аутентификации, составляет 47,4 млн человек. Эти пользователи уже могут получать госуслуги в электронном виде», — сообщает пресс-служба управления информационных технологий и связи Пензенской области.