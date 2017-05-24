Эксперт Минобра оценит эффективность воспитания в школах Пензы

«Его приезд связан с тем, что наша область стала пилотным регионом по выявлению лучших практик в организации и оценке эффективности школьного воспитания в связи с изменениями в федеральных образовательных стандартах. Цель работы состоит в том, чтобы приспособить школьное воспитание под требования современных образовательных стандартов, отобрать для использования во всех школах России те формы воспитания, которые лучше других помогают развивать нравственные знания, гражданскую позицию личности и умения для успешной жизни в обществе», — пояснили в пресс-центре облправительства.

Для этой работы выбрали школы № 28, 29, 37, 56, 66. Оценивать результаты будут по шкале, разработанной московскими экспертами. Сейчас в школах города проводится пробная оценка.

«Учителя и школьники отмечают не только объективность и ценность этой оценки для воспитания в современных условиях, но и быстроту ее проведения», — подчеркнули в пресс-центре.