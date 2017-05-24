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Анастасия Есавкина стала главной «умницей» Пензенской области

24 мая в 11:05 380 просмотров
«Умники и умницы Сурского края» победила ученица школы № 7 города Пензы.

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По итогам игры «Умники и умницы Сурского края» победила ученица школы № 7 города Пензы.

За право участвовать в игре на «Первом канале» боролись трое агонистов: Анастасия Есавкина, школа № 7 города Пензы, Валерия Шайкина, школа № 6 города Кузнецка и Наталья Щепакина, многопрофильный лицей села Малая Сердоба.

По итогам дополнительного раунда призерами стали Юлия Часовская из Кузнецка, и Алина Денисова из лицея районного поселка Исса.

«Я имею свой резерв, поэтому в число участников игры включаю Дмитрия Богомолова, школа № 4 города Каменки, и Ильдара Мусина, школа № 68 города Пензы», — сообщил гость игры Юрий Вяземский.

Ректор ПГУ Александр Гуляков сообщил, что победители и призеры получат дополнительные 10 баллов при поступлении в ПГУ, а участники финала — по 5.

Как сообщает пресс-служба министерства образования Пензенской области, проект «Интеллектуальные игры» будет продолжен в следующем учебном году.

Фотография: http://minobr.pnzreg.ru/news/2017/05/24/10251779

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