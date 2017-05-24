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В Пензенской области две женщины задохнулись угарным газом

24 мая в 11:25 346 просмотров
, 18 и 66 лет, а также госпитализирован мужчина с признаками отравления угарным газом.

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В Сердобском районе Пензенской области погибли две женщины, 18 и 66 лет, а также госпитализирован мужчина с признаками отравления угарным газом.

В селе Мещерское Сердобского района 35-летний мужчина зашел в квартиру своего знакомого и обнаружил двух женщин, находящихся без сознания.

Он вытащил на лестничную площадку девушку, попытавшись помочь женщине, сам потерял сознание. Впоследствии мужчину госпитализировали с признаками отравления угарным газом.

Как сообщает пресс-служба СУ Следственного комитета РФ по Пензенской области, причиной могла стать неисправность вытяжной системы и газовой колонки.

Сейчас устанавливаются все причины и обстоятельства произошедшего.


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