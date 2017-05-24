Телеведущий РЕН ТВ присоединился к обсуждению пензенских окурков

Поведение водителя Volkswagen Tiguan, бросавшего на асфальт окурки из окна машины, вызвало бурное обсуждение в Facebook. О современных нравах рассуждали не только пензенцы, но и столичная знаменитость.

Поводом для дискуссии стал пост, опубликованный редактором авторских и тематических программ телеканала «Экспресс» Павлом Прохоренковым.

«Объясните мне безлошадному, а пепельницы в автомобилях есть и функция у них какая, декоративная? Ползу, как черепаха, в маршрутке, встряв в родной терновской пробке, а в окошке — белый «Тигуан», за рулем — мэн при костюме, с блестящими болтами на руке, уверен, что и смердит дорогим парфюмом. И этот типичный представитель среднего класса смолит сигаретки одну за одной. […] Скребемся в пробке, а окурки из «Тигуана» летят на дорогу. […] Хорошо, что не сплевывает с высоты на бренный асфальт. А ведь приедет этот важно выглядящий чел на работу и подчиненных будет учить уму-разуму, вечером — детей воспитывать и жену. Пиджак, золотые часы, машинка неплохая — декорации, а нутро, суть — гниль», — написал он.

Пользователи активно откликнулись на это сообщение.

«Окурки в машинной пепельнице же будут вонять», — написал Дмитрий Орехов.

«Это ж после заполнения пепельницы придется тачку новую покупать, да и как потом продавать «непрокуренную» машину, когда пепельница и вокруг вся торпеда прокуренные», — отметил Valery Papshev.

«Мама в детстве не говорила, что мусор нельзя на улице бросать», — предположил Сергей Простов.

К обсуждению присоединился и ведущий передачи «Добров в эфире» (16+) на телеканале РЕН ТВ Андрей Добров. Его оригинальная точка зрения дала новый толчок к дискуссии.

«Если выкинуть окурок на дорогу, его в пыль перемелет колесами. Если в мусорное ведро — фильтры будут разлагаться на свалке годами. Такой вот парадокс», — написал он.

«Пустая сигаретная пачка тоже перемелется колесами?» — ответил Андрей Токарев.

«Жаль, что завалы мусора и пластиковых бутылок в посадках вдоль трасс не перемолоть колесами. Сначала окурок в окно — перемелется, потом пустую бутылку в кусты… А потом удивляемся, кто это все загадил?» — отметил Андрей Токарев.

«Ваша логика понятна — сегодня он играет джаз, а завтра родину продаст», — в итоге ответил оппонентам телеведущий.

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