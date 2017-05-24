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В Пензенской области уроженка Читы торговала наркотиками

24 мая в 12:12 204 просмотра

В Пензенской области 28-летняя уроженка Читы сбывала наркотические средства.

Как установило следствие, в феврале девушка продала жителю Нижнеломовского района наркотическое средство.

Ранее она уже привлекалась к уголовной ответственности за незаконные приобретение и хранение наркотических средств, за что отбывала наказание в виде лишения свободы. Поэтому суд усмотрел в ее действиях рецидив.

Решением суда женщине назначено восемь лет и два месяца лишения свободы в колонии общего режима.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Пензенской области, приговор вступил в законную силу.


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