Автопарк «Молкома» пополнился 10 машинами

В преддверии летнего сезона транспортный парк пополнился 10 новыми фургонами-рефрижераторами для перевозки готовой продукции. Каждый фургон способен перевозить девять паллет или более четырех тонн молочной продукции. Все автомобили брендированные, их легко узнать на улицах города по логотипу и фирменному стилю «Молком».

Таким образом, сейчас транспортный парк компании насчитывает 33 автомобиля — фургоны-рефрижераторы и молоковозы.

Компания уделяет большое внимание свежести молочных продуктов, поэтому в кузовах автомобилей установлена современная система охлаждения молочной продукции, это позволяет доставлять товар с соблюдением всех требований к температуре, что благоприятно сказывается на качестве и сроках хранения.

Молочные продукты под брендом «Молком» реализуются в Пензе и Пензенской области, Москве, Самаре, Саратове, Нижнем Новгороде, Тамбове и Республике Мордовия. Увеличение автопарка за счет новых рефрижераторов позволит предприятию значительно расширить географию поставок крупнейшего в регионе переработчика молока.

Группа компаний «Дамате» — российский сельскохозяйственный холдинг, успешно развивающий три направления деятельности: выращивание и переработка индейки, переработка молока и производство молочной продукции. В компании работают свыше трех тысяч сотрудников. Более подробную информацию о компании можно получить на сайте www.acdamate.com.