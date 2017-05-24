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В Городе Спутнике ввели в эксплуатацию два новых дома

24 мая в 12:10 202 просмотра
, которым присвоены почтовые адреса: ул. Фонтанная, 7 и ул. Фонтанная, 9.

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Город Спутник продолжает активно застраиваться. Сданы два новых дома, которым присвоены почтовые адреса: ул. Фонтанная, 7 и ул. Фонтанная, 9.

Сейчас идет активное благоустройство придомовой территории, завершены внутренние отделочные работы. Жители уже получают ключи от своих квартир и готовятся к ремонту.

Это современные здания переменной этажности, соответствующие всем требованиям. В шаговой доступности от них находятся школа и детский сад, а набережная и тропа здоровья — всего в пяти минутах ходьбы. Стоит отметить, что практически все квартиры в этих домах распроданы, однако у жителей региона еще есть возможность приобрести квартиру.

27 мая в 10.30 для жителей новых домов будет организован праздник «Новоселье» с конкурсами и подарками.

С более подробной информацией о жилых домах, условиях покупки и акциях можно ознакомиться на официальном сайте застройщика termodom-pnz.ru или в офисах продаж — ул. Московская, 107, пр-т Строителей, 82, Город Спутник, ул. Радужная, 1


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