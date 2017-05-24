Житель Пензенской области пытался убить сожительницу из-за невкусной лапши

Установлено, что в августе 2015 года мужчина ударил 6-летнего ребенка своей сожительницы ногой в плечо. Ребенок после этого длительное время находился на лечении.
В январе 2017 года подсудимый в состоянии алкогольного опьянения начал душить свою сожительницу, угрожая убить ее за плохо приготовленную лапшу.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Пензенской области, подсудимый полностью признал свою вину.
Cудом мужчине назначено наказание: один год лишения свободы в колонии строгого режима, приговор в законную силу не вступил.