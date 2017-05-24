Вам будет интересно
Загрузка...
Наши новости
В Пензенской области уроженка Читы торговала наркотиками
Пензенские полицейские поймали наркодилера
Пензенца подозревают в совершении серии преступлений
В Бессоновке угнанный автомобиль сдали в металлолом
Мужчина хранил в Мокшанском районе 1655 литров опасного алкоголя
Пензячка подозревается в убийстве гражданского мужа
В Пензе наркосбытчикам-спортсменам грозит до 20 лет тюрьмы
В Башмаково сельчане унесли с поля 43 канистры с ядом
В Пензенской области директор МУПа осужден за злоупотребление должностными полномочиями
В Пензе из магазина мужчина похитил 13 тысяч рублей

Житель Пензенской области пытался убить сожительницу из-за невкусной лапши

24 мая в 12:28 264 просмотра

Неоднократно судимый 32-летний житель Пензенской области признан виновным в причинении вреда средней тяжести здоровью 6-летнего ребенка и попытку убить свою сожительницу.

Установлено, что в августе 2015 года мужчина ударил 6-летнего ребенка своей сожительницы ногой в плечо. Ребенок после этого длительное время находился на лечении.

В январе 2017 года подсудимый в состоянии алкогольного опьянения начал душить свою сожительницу, угрожая убить ее за плохо приготовленную лапшу.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Пензенской области, подсудимый полностью признал свою вину.

Cудом мужчине назначено наказание: один год лишения свободы в колонии строгого режима, приговор в законную силу не вступил.


Социальные комментарии Cackle
Реклама на портале
8 (8412) 25-80-60

Новости Mediametrics