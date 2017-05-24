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Депутаты предлагают ввести идентификацию пользователей в мессенджерах

24 мая в 12:51 150 просмотров
, который обязывает мессенджеры проводить идентификацию пользователей по номеру телефона. При несоблюдении этого условия человек должен получить отказ в обмене сообщениями.

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Ряд депутатов Госдумы предложил законопроект, который обязывает мессенджеры проводить идентификацию пользователей по номеру телефона. При несоблюдении этого условия человек должен получить отказ в обмене сообщениями.

На мессенджеры, в свою очередь, возложена обязанность по созданию техусловий для отказа в отправке сообщений неидентифицированных пользователей, рассылки сообщений по инициативе органов госвласти, а также ограничению передачи сообщений с запрещенной информацией, пишет РИА Новости со ссылкой на пояснительную записку законопроекта.

Проект предусматривает возможность ограничения оператором связи доступа к сервису обмена электронными сообщениями и штрафы. Так, штраф для граждан будет составлять от 3 до 5 тысяч рублей; для должностных лиц — от 30 до 50 тысяч рублей; для юридических лиц — от 800 тысяч до одного миллиона рублей.


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