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Школьнице из Пензенской области вручат почетный знак «Горячее сердце»

24 мая в 12:59 144 просмотра
«Горячее Сердце», почетную книгу «Горячее сердце — 2017» и путевку в «Орленок».

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Ученица 10 класса одной из школ Пензенской области Евгения Суздальцева получит почетный знак «Горячее Сердце», почетную книгу «Горячее сердце — 2017» и путевку в «Орленок».

Евгения отмечена в номинации «Преодоление трудных жизненных ситуаций (достижения в спорте, в искусстве, творческой деятельности; самореализация и общественное признание за счет активной жизненной позиции, трудолюбия и целеустремленности преодоление сложных семейных ситуаций)».

У девочки ампутирована правая нога, но она остается отличницей, активной участницей всех классных и школьных творческих мероприятий, а также занимается настольным теннисом.

«В прошлом году Женя заняла первое место по настольному теннису во Всероссийской зимней спартакиаде детей-инвалидов по спорту лиц с поражением опорно-двигательного аппарата среди юношей и девушек 14−18 лет» , — сообщает пресс-служба министерства образования Пензенской области.

Фотография: http://minobr.pnzreg.ru/news/2017/05/24/12212707

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