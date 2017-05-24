Школьнице из Пензенской области вручат почетный знак «Горячее сердце»

Ученица 10 класса одной из школ Пензенской области Евгения Суздальцева получит почетный знак «Горячее Сердце», почетную книгу «Горячее сердце — 2017» и путевку в «Орленок».

Евгения отмечена в номинации «Преодоление трудных жизненных ситуаций (достижения в спорте, в искусстве, творческой деятельности; самореализация и общественное признание за счет активной жизненной позиции, трудолюбия и целеустремленности преодоление сложных семейных ситуаций)».

У девочки ампутирована правая нога, но она остается отличницей, активной участницей всех классных и школьных творческих мероприятий, а также занимается настольным теннисом.

«В прошлом году Женя заняла первое место по настольному теннису во Всероссийской зимней спартакиаде детей-инвалидов по спорту лиц с поражением опорно-двигательного аппарата среди юношей и девушек 14−18 лет» , — сообщает пресс-служба министерства образования Пензенской области.