В Пензе на объекте «Ростелекома» открыли еще один универсам

В рамках соглашения с ПАО «Ростелеком» на объекте телекоммуникационного оператора в Пензе на улице Клары Цеткин, 63а Х5 Retail Group открыла новый универсам «Пятерочка».

Общая площадь арендованного помещения составила 563 кв. метров. Это второй магазин в регионе, открытый компанией на площадях «Ростелекома». Первый начал свою работу год назад на улице Дзержинского, 30.

«Ростелеком» обеспечил подключение магазина к единой защищенной сети, связывающей все универсамы с центральным офисом в Москве. Это позволяет в режиме онлайн осуществлять управление ассортиментом, анализировать динамику продаж по видам товаров и отслеживать спрос за указанный период.

Х5 Retail Group и ПАО «Ростелеком» подписали соглашение о намерениях взаимовыгодного сотрудничества, направленного на повышение эффективности использования объектов оператора связи в 2015 году. Сейчас федеральная торговая сеть насчитывает 96 магазинов в Пензенской области, 35 из которых расположены в Пензе.

В 2015—2017 гг. оператор связи предложил торговой сети к покупке и в долгосрочную аренду объекты для открытия около 300 универсамов. По большей части, это освободившиеся производственные помещения, расположенные на первых этажах зданий. Программа редевелопмента охватывает большинство регионов присутствия «Ростелекома» и «Пятерочки».

По вопросам использования объектов недвижимости «Ростелеком» готов к сотрудничеству и с другими компаниями. Сегодня телеком-оператор предлагает в аренду или на продажу площади как в Пензе, так и в районах области. Информацию об объектах недвижимости можно получить на сайте: http://realty.rostelecom.ru/.