В Пензе обсудили изменения в регламенте женского мини-футбола (видео)

Начиная со следующего сезона может измениться регламент чемпионата страны по мини-футболу среди женских команд. Об этом говорили на заседании исполкома Ассоциации мини-футбола России. С предложением преобразовать турнир выступил президент пензенской «Лагуны-УОР» Виталий Антонов.

«Я считаю, что игры чемпионата России среди женских команд должны играться до двух побед. Было предложение с моей стороны — играть без учета мячей. Если ничья, то проходит та команда, которая набрала большее количество очков. Высшая лига у мужчин, они к этому моменту пришли», — сказал президент МФК «Лагуна-УОР» Виталий Антонов.

Кроме того, согласно предварительному регламенту, в новом сезоне в серии плей-офф будет представлено не шесть клубов, как было в минувшем розыгрыше, а восемь — по четыре лучших из каждой конференции. При этом члены исполкома отметили, что схема проведения игр национального Кубка останется без изменений, сообщает телеканал «Экспресс».