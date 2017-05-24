Пензенский мальчик выиграл «Ладу Гранту» на турнире по самбо

Спортсмен из Пензенской области Никита Караульщиков завоевал главный приз на всероссийском турнире по самбо среди юношей 2001−2002 г. р. посвященный памяти С. Р. Ахмерова , который прошел в Саратовской области.

Всего на турнире приехали более 250 юных самбистов из 24 регионов России и Республики Казахстан, сообщает пресс-служба саратовского минспорта.

В командном зачете первое место заняла команда Москвы, «серебро» — хозяева состязаний саратовцы, «бронзу» увезли самбисты из Рязанской области.

Отличившимся в личном зачете подарили ценные подарки — телевизор, планшеты. Главный приз соревнований автомобиль «Лада Гранта» достался представителю Пензенской области Никите Караульщикову, выступавшему в весовой категории до 42 кг.

