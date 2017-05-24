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Пензенский мальчик выиграл «Ладу Гранту» на турнире по самбо

24 мая в 13:59 286 просмотров

Спортсмен из Пензенской области Никита Караульщиков завоевал главный приз на всероссийском турнире по самбо среди юношей 2001−2002 г. р. посвященный памяти С. Р. Ахмерова, который прошел в Саратовской области.

Всего на турнире приехали более 250 юных самбистов из 24 регионов России и Республики Казахстан, сообщает пресс-служба саратовского минспорта.

В командном зачете первое место заняла команда Москвы, «серебро» — хозяева состязаний саратовцы, «бронзу» увезли самбисты из Рязанской области.

Отличившимся в личном зачете подарили ценные подарки — телевизор, планшеты. Главный приз соревнований автомобиль «Лада Гранта» достался представителю Пензенской области Никите Караульщикову, выступавшему в весовой категории до 42 кг.

Фотография: http://sport.saratov.gov.ru/press-centr/arhiv-novostej/itogi-xii-otkrytogo-vserossijskogo-turnira-po-sambo-posvjashhennogo-pamjati-sr-ahmerova

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