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Усманов сравнил Навального с Полиграфом Шариковым

24 мая в 14:31 254 просмотра

Бизнесмен Алишер Усманов записал еще одно видеообращение к блогеру Алексею Навальному.

Алишер Усманов отметил, что после первого видеообращения ждал от блогера извинений, а в итоге услышал очередные оскорбления в свой адрес.

«Давным-давно уже великий русский писатель Булгаков в повести «Собачье сердце» описал такого персонажа, с огромной разрухой в голове — Полиграфа Шарикова, который все мечтал отнять и поделить. Вот ты, Алексей, Полиграфовичем становишься, достойным подражателем», — отметил бизнесмен и далее именовал Навального Алексеем Полиграфовичем.

В завершении ролика Усманов пригрозил Навальному дебатами в суде, где ему объяснят разницу между правдой и ложью.

Фотография: скриншот - https://vk.com/usmanov53?z=video429340904_456239018%2Fbca3178364428d839d%2Fpl_wall_429340904

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