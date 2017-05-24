Усманов сравнил Навального с Полиграфом Шариковым

Алишер Усманов отметил, что после первого видеообращения ждал от блогера извинений, а в итоге услышал очередные оскорбления в свой адрес.

«Давным-давно уже великий русский писатель Булгаков в повести «Собачье сердце» описал такого персонажа, с огромной разрухой в голове — Полиграфа Шарикова, который все мечтал отнять и поделить. Вот ты, Алексей, Полиграфовичем становишься, достойным подражателем», — отметил бизнесмен и далее именовал Навального Алексеем Полиграфовичем.

В завершении ролика Усманов пригрозил Навальному дебатами в суде, где ему объяснят разницу между правдой и ложью.